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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деменко: «Челси» покупали игроков по 100 миллионов, но не все футболисты могут подойти Почеттино»

30 Мая 2023 • 21:08 Комментировать

Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал назначение Маурисио Почеттино главным тренером «Челси».

«Сейчас в распоряжении «Челси» есть серьезные финансовые ресурсы. При этом ранее лондонцы покупали игроков по 100 миллионов, не оправдавших ожиданий. А сейчас еще и пришел новый тренер, которому не все футболисты могут подойти», — приводит слова Деменко Vprognoze.

В минувшем сезоне «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 44 очка в 38 играх. Новый розыгрыш АПЛ стартует 12 августа.

Напомним, последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Максим Деменко Маурисио Почеттино
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