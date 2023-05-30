Деменко: «Челси» покупали игроков по 100 миллионов, но не все футболисты могут подойти Почеттино»

Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал назначение Маурисио Почеттино главным тренером «Челси».

«Сейчас в распоряжении «Челси» есть серьезные финансовые ресурсы. При этом ранее лондонцы покупали игроков по 100 миллионов, не оправдавших ожиданий. А сейчас еще и пришел новый тренер, которому не все футболисты могут подойти», — приводит слова Деменко Vprognoze.

В минувшем сезоне «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 44 очка в 38 играх. Новый розыгрыш АПЛ стартует 12 августа.

Напомним, последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул летом 2022 года.