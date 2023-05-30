Бруну Фернандеш: «Рамуш может стать одним из лучших нападающих в мире»

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом рассчитывает подписать центрального нападающего. Среди игроков, с которыми связывают клуб, находится Гонсалу Рамуш из «Бенфики». О своём соотечественнике высказался хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Если он продолжит так работать, то может стать одним из лучших нападающих в мире. Он уже близок к этому уровню, но теперь ему нужно перейти в более конкурентоспособную лигу и доказать это там. У него есть все возможности.

У Рамуша есть качества, чтобы играть в Премьер-лиге и в «Манчестер Юнайтед». Но я не спортивный директор клуба. Когда стану им, тогда и буду принимать решения», - сказал Фернандеш Sportv.