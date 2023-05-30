Гимараэс определился с будущим на фоне интереса «Барселоны» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс находится в сфере интересов «Барселоны» и «Ливерпуля». Эти клубы уже вступили в переговоры, рассчитывая заполучить 25-летнего игрока сборной Бразилии.

На этом фоне «Ньюкасл» собирается предложить Гимараэсу контракт, который сделает его одним из пяти самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги Англии. Как сообщает Goal, бразилец должен принять предложение своего клуба, ведь он счастлив играть за «Ньюкасл».

Напомним, что «Ньюкасл» занял четвёртое место в чемпионате Англии. «Сороки» впервые с сезона 2003/2004 оказались среди участников Лиги чемпионов.