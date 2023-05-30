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Холанна «отправили в космос» - появилось видео видео

30 Мая 2023 • 19:30 Комментировать

Эрлинг Холанн провёл выдающийся дебютный сезон в «Манчестер Сити». По этому случаю компания Goal запустила в атмосферу Земли модель Холанна. Это было названо «полётом в космос», хотя на самом деле модель до космического пространства добраться не могла. Она поднялась на высоту в 34 километра.

Модель Холанна взлетела в Йоркшире, где родился норвежский футболист. Полёт продлился более двух часов. В разгар этого так называемого путешествия «Холанн» испытал на себе температуру в районе -65 градусов. При спуске модель двигалась со скоростью, которая превышала 300 км/ч.

Стоит сказать, что полёт модели Эрлинга Холанна показывали в прямом эфире.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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