Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение по своему будущему. Как сообщает портал Goal со ссылкой на выпуск издания AS, 29-летний англичанин «решил уйти из «Тоттенхэма».

Видеть Кейна в своих рядах хочет «Манчестер Юнайтед». Проблема заключается в том, что председатель «шпор» Даниэль Леви не хочет продавать главную звезду команды другому клубу Премьер-лиги. Таким образом, преимущество в переговорном процессе могут получить «Реал» и «Бавария».

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн провёл 49 матчей, в которых забил 32 гола. Эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро.