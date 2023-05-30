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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн принял решение по своему будущему слухи

30 Мая 2023 • 18:53 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял решение по своему будущему. Как сообщает портал Goal со ссылкой на выпуск издания AS, 29-летний англичанин «решил уйти из «Тоттенхэма».

Видеть Кейна в своих рядах хочет «Манчестер Юнайтед». Проблема заключается в том, что председатель «шпор» Даниэль Леви не хочет продавать главную звезду команды другому клубу Премьер-лиги. Таким образом, преимущество в переговорном процессе могут получить «Реал» и «Бавария».

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн провёл 49 матчей, в которых забил 32 гола. Эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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