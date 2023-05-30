Хави рассказал, как «Манчестер Сити» не отпустил игрока в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что в зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» не отпустил футболиста в каталонский клуб. Этим игроком был защитник Жоау Канселу.

«Мы хотели, чтобы Канселу перешёл в «Барселону» в январе. «Манчестер Сити» обсудил это внутри клуба, а затем сказал нам, что не хочет, чтобы Жоау переходил в «Барселону», - слова Хави приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TV3.

Как известно, в январе Жоау Канселу отправился в аренду в «Баварию». Теперь португальца связывают с другими топ-клубами Европы, в том числе с «Барселоной».