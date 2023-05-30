Де Дзерби сдержит слово, данное Кайседо

Полузащитник Мойсес Кайседо в летнее трансферное окно может покинуть «Брайтон» и пойти на повышение. Эквадорец мог сменить клуб ещё зимой, но тогда на фоне интереса грандов он продлил контракт.

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в январе главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби попросил Кайседо остаться в клубе до лета. Итальянец пообещал отпустить его в летнее окно в случае поступления хорошего предложения. Теперь де Дзерби готов сделать своё слово.

Интерес к 21-летнему Мойсесу Кайседо проявляет «Челси» и несколько других клубов.

«Жизнь одна»: Де Дзерби признал, что из «Брайтона» могут уйти лидеры