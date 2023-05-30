«Арсенал» не отпустит Смита-Роу

В летнее трансферное окно «Арсенал» не отпустит в аренду полузащитника Эмила Смита-Роу. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

По ходу сезона 2022/2023 Смит-Роу не получал много игрового времени. Полузащитник поучаствовал в 15 официальных матчах и записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Эмила Смита-Роу в 38 миллионов евро.

«Арсенал», как известно, занял второе место в чемпионате Англии. В следующем сезоне команда Микеля Артеты выступит в Лиге чемпионов.