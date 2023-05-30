Агуэро не хочет сравнивать «Манчестер Сити» с «Барселоной» образца 2009 года

В этом сезоне «Манчестер Сити» может замахнуться на требл. Команда Хосепа Гвардиолы уже стала чемпионом Англии, впереди – финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов. И всё же экс-игрок «горожан» Серхио Агуэро не считает, что нынешнюю команду можно сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы образца 2009 года.

«Это несопоставимо, потому что речь идёт о разных временах и разных лигах. Там была одна из лучших средних линий в истории с Бускетсом, Хави и Иньестой, там был Месси, что делает ту команду неповторимой.

«Манчестер Сити» много лет подряд доминирует в самой конкурентной лиге мира, чего очень трудно достичь», - сказал Агуэро Stake.