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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро не хочет сравнивать «Манчестер Сити» с «Барселоной» образца 2009 года

30 Мая 2023 • 16:57 Комментировать

В этом сезоне «Манчестер Сити» может замахнуться на требл. Команда Хосепа Гвардиолы уже стала чемпионом Англии, впереди – финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов. И всё же экс-игрок «горожан» Серхио Агуэро не считает, что нынешнюю команду можно сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы образца 2009 года.

«Это несопоставимо, потому что речь идёт о разных временах и разных лигах. Там была одна из лучших средних линий в истории с Бускетсом, Хави и Иньестой, там был Месси, что делает ту команду неповторимой.

«Манчестер Сити» много лет подряд доминирует в самой конкурентной лиге мира, чего очень трудно достичь», - сказал Агуэро Stake.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Серхио Агуэро
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