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Кулушевски: «Мне нравится «Тоттенхэм», но…»

30 Мая 2023 • 16:29 Комментировать

Вингер Деян Кулушевски высказался о своём будущем. Срок аренды шведа в «Тоттенхэме» истекает, и лондонцы пока не активировали опцию выкупа 23-летнего футболиста у «Ювентуса».

«Я поговорю с клубом, и мы посмотрим, какие у них на меня планы. Мне нравится «Тоттенхэм», но я должен знать, что они думают, и как выглядит будущее», - рассказал Кулушевски Evening Standard.

В сезоне 2022/2023 Деян Кулушевски провёл за «Тоттенхэм» 30 матчей в Премьер-лиге. В них швед забил два гола.

«Тоттенхэм» сейчас ищет нового главного тренера. Команда заняла восьмое место в чемпионате Англии и в следующем сезоне не выступит в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски трансферы футбола - лето 2023
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