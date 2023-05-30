Аршавин высказался о публикации, которую «Арсенал» позорно удалил

Лондонский «Арсенал» в день рождения Андрея Аршавина, своего бывшего футболиста, опубликовал видео с его покером в памятном матче против «Ливерпуля». Позже «канониры» удалили публикацию, реагируя на жалобы украинцев. Лондонцы поступили позорно, ведь они могли бы просто не поздравлять Аршавина, но всё же разместили пост, а затем включили заднюю.

Сам Аршавин спокойно отреагировал на ситуацию. По словам экс-игрока сборной России, он даже не узнал бы о знаке внимания со стороны «Арсенала», если бы не звонок.

«Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы. Реакция соцсетей сборной - очевидная», - сказал Аршавин, чьи слова приводит sport24.

Как сборная России отреагировала на удаление публикации «Арсенала» об Аршавине