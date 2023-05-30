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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готова заплатить за Райса 100 миллионов евро

30 Мая 2023 • 15:36 Комментировать

«Бавария» готова на всё ради трансфера полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб готов установить свой новый трансферный рекорд, выложив за англичанина 100 миллионов евро.

Сообщается, что почётный президент «Баварии» Ули Хёнес уже дал свой добро на трансфер. Приобретение Райса является приоритетом для главного тренера Томаса Тухеля, который восхищался Декланом, когда тренировал «Челси» в Английской премьер-лиге.

Райс также имеет вариант с продолжением карьеры в лондонском «Арсенале». У игрока остаётся год по контракту с «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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