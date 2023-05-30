Гилмор: «После аренды в «Норвиче» я хотел вернуться в «Челси» и остаться»

Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор рассказал, почему решил покинуть «Челси» на постоянной основе прошлым летом. Напомним, шотландец ранее выигрывал с «пенсионерами» Лигу чемпионов.

«После аренды в «Норвиче» я хотел вернуться в «Челси» и остаться. Затем, когда началась предсезонная подготовка, я понял, что мне лучше будет уйти. Я не хотел уходить в очередную аренду. Мне хотелось найти новый дом», – цитирует Гилмора Sussex Live.

21-летний Гилмор в этом сезоне провёл 14 матчей в чемпионате Англии, где записал на свой актив одну результативную передачу. Игрок не смог пробиться в основной состав новой команды.