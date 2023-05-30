Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гилмор: «После аренды в «Норвиче» я хотел вернуться в «Челси» и остаться»

30 Мая 2023 • 15:27 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор рассказал, почему решил покинуть «Челси» на постоянной основе прошлым летом. Напомним, шотландец ранее выигрывал с «пенсионерами» Лигу чемпионов.

«После аренды в «Норвиче» я хотел вернуться в «Челси» и остаться. Затем, когда началась предсезонная подготовка, я понял, что мне лучше будет уйти. Я не хотел уходить в очередную аренду. Мне хотелось найти новый дом», – цитирует Гилмора Sussex Live.

21-летний Гилмор в этом сезоне провёл 14 матчей в чемпионате Англии, где записал на свой актив одну результативную передачу. Игрок не смог пробиться в основной состав новой команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Норвич Брайтон Билли Гилмор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
16:29 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Мне нравится «Тоттенхэм», но…»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма возможного трансфера Пулишича в «Ювентус»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Аршавин высказался о публикации, которую «Арсенал» позорно удалил
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова заплатить за Райса 100 миллионов евро
15:31 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва – запасной вариант «Барселоны», если трансфер Месси не состоится
15:27 · Англия. Премьер-лига
Гилмор: «После аренды в «Норвиче» я хотел вернуться в «Челси» и остаться»
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» лидирует в борьбе за Пулишичем
15:17 · Англия. Премьер-лига
Кейн станет приоритетом «Реала», если Бензема уйдёт
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен, что сможет обойти «Боруссию» Дортмунд в гонке за Фреснеду 1
14:57 · Англия. Премьер-лига
Представители «Баварии» встретились с Райсом и его отцом две недели назад в Лондоне
14:44 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Почеттино не рассчитывает на Фелиша в «Челси» 1
14:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино принял решение по будущему Фелиша в «Челси»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мне удалось наладить отношения с Уан-Биссакой»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Асенсио будет зарабатывать в «Астон Вилле» 8 миллионов евро в год
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назначил нового спортивного директора официально
Все новости
Рекомендуем