«Ювентус» лидирует в борьбе за Пулишичем

Туринский «Ювентус» лидирует в борьбе за полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем. По информации от ESPN, у «старой синьоры» сейчас больше всего шансов подписать американского вингера.

«Челси» решительно намерен избавиться от Пулишича в летнее трансферное окно. Продажа Кристиана поможет клубу профинансировать приход более нужных футболистов. В этом сезоне американец очень редко выходил в стартовом составе «Челси» на матчи Английской премьер-лиги. «Ювентус», напротив, высоко оценивает игрока и видит в нём потенциал.

Пулишич отметился голом и результативной передачей в прошедшем розыгрыше чемпионата Англии.