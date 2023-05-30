«Арсенал» уверен, что сможет обойти «Боруссию» Дортмунд в гонке за Фреснеду

Лондонский «Арсенал» определился с одним из приоритетных вариантов на позицию правого защитника. По информации от Bild «канониры» хотят усилить фланг обороны фуллбеком «Вальядолида» Иваном Фреснедой.

Источник сообщает, что ради трансфера испанца «Арсенал» готов потратить внушительную сумму. «Канониры» знают о конкуренции со стороны дортмундской «Боруссии», но в руководстве английского клуба уверены, что смогут обойти немцев в гонке за Фреснедой.

Сам Иван уже получил от «Арсенала» предложение о контракте. 18-летний Фреснеда провёл 22 матча в этом розыгрыше чемпионата Испании.