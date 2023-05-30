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«Арсенал» уверен, что сможет обойти «Боруссию» Дортмунд в гонке за Фреснеду

30 Мая 2023 • 15:08 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» определился с одним из приоритетных вариантов на позицию правого защитника. По информации от Bild «канониры» хотят усилить фланг обороны фуллбеком «Вальядолида» Иваном Фреснедой.

Источник сообщает, что ради трансфера испанца «Арсенал» готов потратить внушительную сумму. «Канониры» знают о конкуренции со стороны дортмундской «Боруссии», но в руководстве английского клуба уверены, что смогут обойти немцев в гонке за Фреснедой.

Сам Иван уже получил от «Арсенала» предложение о контракте. 18-летний Фреснеда провёл 22 матча в этом розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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Комментарии (1)
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LMI
30 Мая 2023 в 15:29
До черта мы уверены, только что по факту будет
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