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Представители «Баварии» встретились с Райсом и его отцом две недели назад в Лондоне

30 Мая 2023 • 14:57 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» уже контактировала с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, который летом с большой долей вероятности покинет свою команду. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, две недели назад представители «Баварии» встретились с самим Райсом и его отцом в Лондоне.

Источник сообщает, что в делегацию «Баварии» входили главный тренер Томас Тухель и спортивный директор Хасан Салихамиджич, который уже покинул свой пост. Отмечается, что встреча прошла очень позитивно.

Напомним, фаворитом в борьбе за Райса является лондонский «Арсенал». За ситуацией также следит «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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