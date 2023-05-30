Представители «Баварии» встретились с Райсом и его отцом две недели назад в Лондоне

Мюнхенская «Бавария» уже контактировала с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, который летом с большой долей вероятности покинет свою команду. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, две недели назад представители «Баварии» встретились с самим Райсом и его отцом в Лондоне.

Источник сообщает, что в делегацию «Баварии» входили главный тренер Томас Тухель и спортивный директор Хасан Салихамиджич, который уже покинул свой пост. Отмечается, что встреча прошла очень позитивно.

Напомним, фаворитом в борьбе за Райса является лондонский «Арсенал». За ситуацией также следит «Челси».