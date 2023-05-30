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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино принял решение по будущему Фелиша в «Челси»

30 Мая 2023 • 14:27 Комментировать

В понедельник «Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино на должность главного тренера «Челси». Аргентинский специалист поставил подписи под контрактом на два года с опцией продления ещё на сезон.

Как сообщает Marca, Почеттино уже начал принимать решения по составу. Тренер не хочет, чтобы нападающий Жоау Фелиш оставался в «Челси» по истечению срока аренды. Таким образом, португалец должен вернуться в «Атлетико».

За «Челси» Жоау Фелиш провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола. Команда заняла лишь 12-е место в чемпионате Англии и пропустит следующий еврокубковый сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Маурисио Почеттино Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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