Почеттино принял решение по будущему Фелиша в «Челси»

В понедельник «Челси» объявил о назначении Маурисио Почеттино на должность главного тренера «Челси». Аргентинский специалист поставил подписи под контрактом на два года с опцией продления ещё на сезон.

Как сообщает Marca, Почеттино уже начал принимать решения по составу. Тренер не хочет, чтобы нападающий Жоау Фелиш оставался в «Челси» по истечению срока аренды. Таким образом, португалец должен вернуться в «Атлетико».

За «Челси» Жоау Фелиш провёл 20 матчей, в которых забил четыре гола. Команда заняла лишь 12-е место в чемпионате Англии и пропустит следующий еврокубковый сезон.