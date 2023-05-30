Тен Хаг: «Мне удалось наладить отношения с Уан-Биссакой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как ему удалось вывести на новый уровень правого защитника Аарон Уан-Биссаку. Напомним, в первой половине сезона англичанин практически не выходил на поле, но после чемпионата мира резко завоевал доверие тренера и пробился в основу.

«Мне удалось наладить отношения с Уан-Биссакой. С тех пор он получил дополнительный заряд мотивации. Он начал хорошо выступать и показывать уверенность», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Уан-Биссаку ранее связывали с уходом из «Манчестер Юнайтед». В возвращении своего воспитанника был заинтересован «Кристал Пэлас».