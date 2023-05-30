«Ливерпуль» представил нового спортивного директора клуба. Как сообщается на официальном сайте мерсисайдцев, этот пост занял 59-летний Йорг Шмадтке. На этом посту он заменит Джулиана Уорда.

Шмадтке ранее отметился работой в «Ахене», «Ганновере», «Вольфсбурге» и «Кёльне». К работе функционер приступит 1 июня.

По итогам завершившегося сезона Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа финишировали на пятом месте в турнирной таблице. Таким образом, мерсисайдский коллектив не выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.