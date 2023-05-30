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Почеттино не может приступить к работе в «Челси» раньше 1 июля

30 Мая 2023 • 12:47 Комментировать

Новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино не может приступить к своей работе раньше, чем 1 июля. По информации от Standard, проблема состоит в условиях прошлогоднего ухода из «ПСЖ».

До 1 июля аргентинский специалист всё равно будет находиться в Лондоне и обсуждать с руководством потенциальные усиления на трансферном рынке. Клуб уже активно работает над покупкой опорного полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.

Напомним, Почеттино находился без работы год. После увольнения из «ПСЖ» ни одна команда так и не пригласила аргентинского специалиста на пост главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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