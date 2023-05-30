«РБ Лейпциг» намерен купить Карвалью у «Ливерпуля»

Неназванным клубом, который пытался оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, оказался «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист Пол Джойс в социальных сетях.

Источник добавляет, что немецкая команда не оставить попытки заключить сделку на постоянной основе. Фабиу очень нравится руководству «РБ Лейпцига», которое видит в футболисте огромный потенциал. Тем не менее, «Ливерпуль» пока наотрез отказывается продавать Карвалью, так как видит в нём будущего игрока стартового состава.

При этом мерсисайдский клуб не против отпустить Карвалью в аренду на один сезон, но в подобной сделке также заинтересованы клубы из Премьер-лиги.