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«РБ Лейпциг» намерен купить Карвалью у «Ливерпуля»

30 Мая 2023 • 12:41 Комментировать

Неназванным клубом, который пытался оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, оказался «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист Пол Джойс в социальных сетях.

Источник добавляет, что немецкая команда не оставить попытки заключить сделку на постоянной основе. Фабиу очень нравится руководству «РБ Лейпцига», которое видит в футболисте огромный потенциал. Тем не менее, «Ливерпуль» пока наотрез отказывается продавать Карвалью, так как видит в нём будущего игрока стартового состава.

При этом мерсисайдский клуб не против отпустить Карвалью в аренду на один сезон, но в подобной сделке также заинтересованы клубы из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью
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