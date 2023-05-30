«Торино» сделал предложение по трансферу Влашича

«Торино» предпринял попытку выкупить у лондонского «Вест Хэма» полузащитника Николу Влашича, об этом сообщается на страницах издания Tuttosport.

Как стало известно журналистам, туринский клуб предложил за 25-летнего футболиста восемь миллионов евро. В продолжении сотрудничества с хорватом заинтересован главный тренер «Торино» Иван Юрич.

В нынешнем сезоне Никола принял участие в 35 поединках во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь результативных передач.

Добавим, что в 2021 году «Вест Хэм» покупал Влашича у московского ЦСКА за 30 миллионов евро.