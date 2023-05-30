10 игроков покинут «Лестер» после вылета из АПЛ

Около десяти игроков могут покинуть «Лестер» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты издания The Mirror.

Источник рапортует, что команду точно покинут лидеры Джеймс Мэддисон и Харви Барнс. В услугах этих игроков заинтересованы топ-клубы АПЛ.

В конце июня у ряда игроков «лис» истекают контракты. Бесплатно из команды могут уйти Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес, Юри Тилеманс и Вилфрид Ндиди.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Лестер» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.