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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

10 игроков покинут «Лестер» после вылета из АПЛ

30 Мая 2023 • 12:15 Комментировать

Около десяти игроков могут покинуть «Лестер» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты издания The Mirror.

Источник рапортует, что команду точно покинут лидеры Джеймс Мэддисон и Харви Барнс. В услугах этих игроков заинтересованы топ-клубы АПЛ.

В конце июня у ряда игроков «лис» истекают контракты. Бесплатно из команды могут уйти Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес, Юри Тилеманс и Вилфрид Ндиди.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Лестер» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс Джеймс Мэддисон Харви Барнс Вилфрид Ндиди трансферы футбола - лето 2023
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