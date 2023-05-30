Поттер в январе выступал против трансфера Энцо Фернандеса в «Челси»

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер в январе не хотел от руководства большого количества трансферов. Напомним, в конечном итоге «пенсионеры» выложили на рынке свыше 300 миллионов евро, подписав Жоау Фелиша, Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля, Энцо Фернандеса и Нони Мадуэке.

По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, Поттер не хотел много трансферов. Более того, в ситуации с тем же Энцо Фернандесом, англичанин отговаривал руководство платить рекордный для Английской премьер-лиги 121 миллион евро. Поттер считал цену на футболиста завышенной, но источник утверждает, что руководство уж больно сильно хотело заполучить лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре.