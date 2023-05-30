Тухель старался удержать Павара в «Баварии», но игрок решительно хочет уйти

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не смог убедить защитника Бенжамена Павара остаться в клубе. Журналист Керри Хау сообщает, что аргументы немца не убедили француза продолжить выступать за мюнхенскую команду.

Источник отмечает, что Павар решительно хочет покинуть «Баварию» уже в ближайшее трансферное окно, хотя у футболиста остаётся ещё год по действующему контракту. Сообщается, что у Бенжамена есть варианты в чемпионатах Англии, Италии и Испании.

Павар хочет попробовать новый опыт и отправиться в другой чемпионат. За мюнхенскую «Баварию» футболист выступает с сезона-2019/20, в котором выиграл с клубом Лигу чемпионов.