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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

30 Мая 2023 • 11:39 Комментировать

Атакующий полузащитник Ферран Торрес, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Сити».

Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 23-летнего вингера заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Стороны уже вступили в переговорный процесс.

Срок действующего контракта Торреса с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ферран провел 32 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Астон Вилла Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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