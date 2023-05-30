«Ливерпуль» сохраняет интерес к Кефрену Тюраму

«Ливерпуль» продолжает интересоваться полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом. По информации от Goal, трансфер сейчас смотрится маловероятным, но мерсисайдский клуб определённо проявляет интерес к французскому хавбеку.

Вероятно, «Ливерпуль» обратится к «Ницце» за Тюрамом только в том случае, если первоначальные цели не удастся заполучить. При этом к Кефрену проявляют интерес и другие европейские топ-клубы.

В нынешнем сезоне Тюрам забил два гола и отдал четыре результативные передачи в чемпионате Франции. 22-летний полузащитник успел отыграть уже четыре сезона в составе «Ниццы».