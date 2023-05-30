Холанн или Хвича: назван лучший трансфер сезона

Эксперты портала Goal представили список лучших трансферов сезона-2022/2023. Первое место в нем занял норвежский нападающий Эрлинг Холанн, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».
На второй позиции расположился новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия. Топ-3 замкнул нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски.
В десятку лучших также попали: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Габриэль Жезус («Арсенал»), Никлас Зюле («Боруссия»), Энцо Фернандес («Челси»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити») и Фоларин Балогун («Реймс»).
Бан пользователя