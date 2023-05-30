«Челси» предлагает за Угарте 65 миллионов евро и своего игрока в аренду

«Челси» продолжает активную работу над трансфером полузащитника Мануэля Угарте из лиссабонского «Спортинга». Португальское издание Record сообщает, что «пенсионеры» готовы предложить за футболиста 60 миллионов евро + 5 в виде бонусов. При этом «синие» также готовы отдать «Спортингу» своего нападающего Давида Датро Фофана в аренду.

Источник также отмечает, что в данный момент Угарте больше склоняется к переходу в «Челси», хотя к футболисту также проявляет предметный интерес «ПСЖ». Напомним, парижане тоже готовы заплатить за Мануэля требуемую сумму.

Запасным вариантом для «Челси» на позицию опорника является Мойсес Кайседо из «Брайтона».