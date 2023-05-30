Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» сперва сфокусируется на продажах, а лишь затем приступит к покупкам новичков

30 Мая 2023 • 10:42 Комментировать

Лондонский «Челси» не планирует делать быстрые трансферы в начале июня. По информации от The Telegraph, команда Маурисио Почеттино сперва хочет избавиться от ненужных игроков. Лишь после этого «пенсионеры» начнут активную работу по трансферам.

Напомним, «Челси» нужно выручить солидную сумму с продаж, чтобы избежать внимания со стороны УЕФА за возможные нарушения финансового фэйр-плея. За последние 10 месяцев «Челси» потратил 611 миллионов евро на трансферном рынке.

Главные цели «Челси» на лето – вратарь, полузащитник и нападающий. Команда закончила прошлый сезон на 12 месте в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
11:46 · Англия. Премьер-лига
Тухель старался удержать Павара в «Баварии», но игрок решительно хочет уйти
11:42 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон – о финале «Интером»: «Будет очень сложно, итальянские команды хорошо обороняются»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ
11:38 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов – об удалении поста «Арсенала»: Думаю, что Аршавину всё равно
11:31 · Англия. Премьер-лига
Бускетс верит, что «Интер» может обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
11:25 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет видеть в «Астон Вилле» нападающего из Ла Лиги
11:16 · Англия. Премьер-лига
Кейн интересен «Реалу», но клуб не хочет вести переговоры с президентом «Тоттенхэма» Леви
11:07 · Англия. Премьер-лига
Клуб из АПЛ предложил за Фраттези 40 миллионов евро
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Кефрену Тюраму
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагает за Угарте 65 миллионов евро и своего игрока в аренду
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сперва сфокусируется на продажах, а лишь затем приступит к покупкам новичков
10:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг дал оценку сезону «Манчестер Юнайтед»
10:38 · Англия. Премьер-лига
В Госдуме высказались о решении «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина
10:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Почеттино все будут уважать в «Челси»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенала» может усилиться топ-игроком «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем