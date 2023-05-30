«Челси» сперва сфокусируется на продажах, а лишь затем приступит к покупкам новичков

Лондонский «Челси» не планирует делать быстрые трансферы в начале июня. По информации от The Telegraph, команда Маурисио Почеттино сперва хочет избавиться от ненужных игроков. Лишь после этого «пенсионеры» начнут активную работу по трансферам.

Напомним, «Челси» нужно выручить солидную сумму с продаж, чтобы избежать внимания со стороны УЕФА за возможные нарушения финансового фэйр-плея. За последние 10 месяцев «Челси» потратил 611 миллионов евро на трансферном рынке.

Главные цели «Челси» на лето – вратарь, полузащитник и нападающий. Команда закончила прошлый сезон на 12 месте в АПЛ.