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Тен Хаг дал оценку сезону «Манчестер Юнайтед»

30 Мая 2023 • 10:42 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление своей команды в завершившемся сезоне.

«Довольны ли мы этим сезоном? Нет. «Манчестер Юнайтед» должен играть лучше. У нас есть фундамент, чтобы прогрессировать. Команда должна прибавлять. В текущем сезоне у нас остался один матч – финал Кубка Англии. Это прекрасная возможность сделать шаг вперед», - передает слова нидерландского специалиста таблоид Daily Mail.

В финальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Поединок состоится в субботу, 3 июня.

В Премьер-лиге «красные дьяволы» финишировали на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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