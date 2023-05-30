В Госдуме высказались о решении «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении лондонского «Арсенала» удалить пост с поздравлением российского нападающего Андрея Аршавина с днем рождения.

Напомним, что «канониры» поздравили своего бывшего форварда в социальной сети, но затем удалили пост после негативных комментариев.

Политический деятель отметил, что безумию нет границ, и везде есть провокаторы, которые сейчас добрались до футбола.

«Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи», - приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».