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В Госдуме высказались о решении «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина

30 Мая 2023 • 10:38 Комментировать

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении лондонского «Арсенала» удалить пост с поздравлением российского нападающего Андрея Аршавина с днем рождения.

Напомним, что «канониры» поздравили своего бывшего форварда в социальной сети, но затем удалили пост после негативных комментариев.

Политический деятель отметил, что безумию нет границ, и везде есть провокаторы, которые сейчас добрались до футбола.

«Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи», - приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Дмитрий Свищёв
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