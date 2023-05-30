«Арсенала» может усилиться топ-игроком «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступал во второй половине сезона за мюнхенскую «Баварию», попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

«Бавария» не захотела воспользоваться опцией выкупа 29-летнего игрока за 70 миллионов евро. Летом Жоау вернется в расположение «Манчестер Сити», однако «горожане» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Поэтому игрок с большой долей вероятности будет продан.

Кроме «Арсенала» в подписании Канселу заинтересована каталонская «Барселона».

В сезоне-2022/2023 чемпионата Германии португалец провел 15 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.