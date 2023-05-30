Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенала» может усилиться топ-игроком «Манчестер Сити»

30 Мая 2023 • 10:07 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступал во второй половине сезона за мюнхенскую «Баварию», попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

«Бавария» не захотела воспользоваться опцией выкупа 29-летнего игрока за 70 миллионов евро. Летом Жоау вернется в расположение «Манчестер Сити», однако «горожане» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Поэтому игрок с большой долей вероятности будет продан.

Кроме «Арсенала» в подписании Канселу заинтересована каталонская «Барселона».

В сезоне-2022/2023 чемпионата Германии португалец провел 15 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сперва сфокусируется на продажах, а лишь затем приступит к покупкам новичков
10:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг дал оценку сезону «Манчестер Юнайтед»
10:38 · Англия. Премьер-лига
В Госдуме высказались о решении «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина
10:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Почеттино все будут уважать в «Челси»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенала» может усилиться топ-игроком «Манчестер Сити»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино призвал руководство «Челси» усилить три позиции
09:42 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер хочет перейти в новую команду до конца следующей недели
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить итальянского полузащитника за 100 млн евро
08:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг проведёт переговоры с полузащитником «Челси»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, изменилась ли игра «Манчестер Юнайтед» без Роналду
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» раскрыл трансферные цели на лето
07:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет усилить «Манчестер Сити» топ-футболистом «Баварии»
07:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказал мнение о Гвардиоле
03:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выиграл 27 матчей в сезоне - это повторение одного из рекордов Фергюсона
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» повторил антирекорд АПЛ
Все новости
Рекомендуем