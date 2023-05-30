Почеттино призвал руководство «Челси» усилить три позиции

Новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино призвал руководство клуба усилить три позиции в летнее трансферное окно. Аргентинский специалист хочет видеть в команде нового нападающего, голкипера и центрального полузащитника. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Сэми Мокбел.

По информации от источника, Почеттино также призвал «Челси» покупать игроков с опытом игры в Английской премьер-лиге. Тем не менее, на позицию центрального полузащитника «синие» пока пытаются подписать Мануэля Угарте из лиссабонского «Спортинга», а не Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Дело в том, что уругваец может обойтись клубу намного дешевле. Приоритетом на позицию форварда является Виктор Осимхен из «Наполи», а новым вратарём «Челси» больше всего хочет видеть Андре Онана из «Интера».