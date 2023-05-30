Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макаллистер хочет перейти в новую команду до конца следующей недели

30 Мая 2023 • 09:42 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер хочет поскорее перейти в новую команду. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что аргентинец намерен завершить свой трансфер до конца следующей недели.

Пока что главным фаворитом на приобретение Алексиса является «Ливерпуль», для которого игрок является одним из главным приоритетов на летнее трансферное окно. Сумма сделки должна составить в районе 80 миллионов евро.

Интерес к Макаллистеру также проявляют такие клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но фаворитом в гонке пока является «Ливерпуль». Напомним, Алексис забил 10 голов в прошедшем розыгрыше АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сперва сфокусируется на продажах, а лишь затем приступит к покупкам новичков
10:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг дал оценку сезону «Манчестер Юнайтед»
10:38 · Англия. Премьер-лига
В Госдуме высказались о решении «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина
10:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Почеттино все будут уважать в «Челси»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенала» может усилиться топ-игроком «Манчестер Сити»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино призвал руководство «Челси» усилить три позиции
09:42 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер хочет перейти в новую команду до конца следующей недели
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить итальянского полузащитника за 100 млн евро
08:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг проведёт переговоры с полузащитником «Челси»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, изменилась ли игра «Манчестер Юнайтед» без Роналду
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» раскрыл трансферные цели на лето
07:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет усилить «Манчестер Сити» топ-футболистом «Баварии»
07:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн высказал мнение о Гвардиоле
03:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выиграл 27 матчей в сезоне - это повторение одного из рекордов Фергюсона
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» повторил антирекорд АПЛ
Все новости
Рекомендуем