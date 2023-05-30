Макаллистер хочет перейти в новую команду до конца следующей недели

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер хочет поскорее перейти в новую команду. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что аргентинец намерен завершить свой трансфер до конца следующей недели.

Пока что главным фаворитом на приобретение Алексиса является «Ливерпуль», для которого игрок является одним из главным приоритетов на летнее трансферное окно. Сумма сделки должна составить в районе 80 миллионов евро.

Интерес к Макаллистеру также проявляют такие клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но фаворитом в гонке пока является «Ливерпуль». Напомним, Алексис забил 10 голов в прошедшем розыгрыше АПЛ.