«Ливерпуль» может купить итальянского полузащитника за 100 млн евро

Итальянский полузащитник Николо Барелла, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам Calciomercatoweb, в трансфере хавбека заинтересован «Ливерпуль». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Барелла провел 34 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Николо защищает цвета миланского коллектива с сентября 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.