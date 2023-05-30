Тен Хаг проведёт переговоры с полузащитником «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как отмечает источник, наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг лично намерен поучаствовать в переговорном процессе. Нидерландский специалист попытается уговорить Мэйсона присоединиться к манкунианцам.

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 35 поединках за «пенсионеров», отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.