Анчелотти выбрал для «Реала» двух звёздных нападающих

Стало известно, какие трансферы хочет оформить главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти для усиления состава команды. По информации журналистов The Athletic, итальянский специалист хочет усилить фланги защиты, а также подписать нападающего.

На позицию центрфорварда Анчелотти рассматривает двух футболистов. Речь идет о форварде лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейне и нападающем «Наполи» Викторе Осимхене.

Ранее также сообщалось, что в сфере интересов «Реала» находятся Хоселу («Эспаньол») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Мадридскому гранду осталось провести один матч в нынешнем сезоне. Подопечные Анчелотти на своем поле примут «Атлетик» Бильбао.