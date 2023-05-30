«Челси» раскрыл трансферные цели на лето

В лондонском «Челси» обозначили нескольких кандидатов на место основного вратаря команды на следующий сезон.

Согласно информации The Guardian, в сфере интересов «пенсионеров» находятся три вратаря. Английский клуб выбирает между Эмилиано Мартинесом («Астон Вилла»), Андре Онана («Интер») и Давидом Райя («Брентфорд»).

Еще одной целью «Челси» на летнее трансферное окно является подписание нового центрального нападающего. Приоритетной целью считается нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

В этом сезоне Серии А форвард сыграл 31 матч, забил 25 мячей и сделал четыре ассиста.