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«Челси» раскрыл трансферные цели на лето

30 Мая 2023 • 07:43 Комментировать

В лондонском «Челси» обозначили нескольких кандидатов на место основного вратаря команды на следующий сезон.

Согласно информации The Guardian, в сфере интересов «пенсионеров» находятся три вратаря. Английский клуб выбирает между Эмилиано Мартинесом («Астон Вилла»), Андре Онана («Интер») и Давидом Райя («Брентфорд»).

Еще одной целью «Челси» на летнее трансферное окно является подписание нового центрального нападающего. Приоритетной целью считается нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

В этом сезоне Серии А форвард сыграл 31 матч, забил 25 мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эмилиано Мартинес Андре Онана Виктор Осимхен Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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