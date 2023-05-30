Гвардиола хочет усилить «Манчестер Сити» топ-футболистом «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Согласно данным журналистов El Nacional, рулевой «горожан» знает о желании игрока покинуть немецкий гранд. Гвардиола хочет воспользоваться этой ситуацией и пригласить его в свой клуб.

Конкурентом «Манчестер Сити» в споре за Киммиха является каталонская «Барселона», однако финансовые возможности «горожан» делают их фаворитами этой гонки.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Йозуа принял участие в 33 поединках, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.