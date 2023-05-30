Холанн высказал мнение о Гвардиоле

Центральный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о наставнике команды Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола помогал мне прогрессировать в течение всего сезона. Я внимательно слушал его, ведь он – лучший тренер в футболе. А еще он был очень умным игроком. Поэтому я со всей серьезностью слушал все его установки», - передает слова норвежского бомбардира Manchester Evening News.

Холанн присоединился к «Манчестер Сити» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Эрлинг принял участие в 51 поединке во всех турнирах, записав на свой счет 52 забитых мяча и девять результативных передач.