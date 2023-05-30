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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ хочет подписать Месси

30 Мая 2023 • 07:16 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси до сих пор не определился, где хочет продолжить карьеру. Согласно данным журналистов Ole, у 35-летнего аргентинца есть вариант трудоустройства в клубе АПЛ, который сыграет в следующем сезоне еврокубков. Название команды пока не разглашается.

Помимо АПЛ у опытного голеадора есть варианты продолжения карьеры в саудовском «Аль-Хиляле» и американском «Интер Майами». Срок действующего контракта Месси с парижанами рассчитан до конца следующего месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 39 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и 20 голевыми передачами.

«ПСЖ» или трансфер: Месси принял решение

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Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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