Клуб АПЛ хочет подписать Месси

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси до сих пор не определился, где хочет продолжить карьеру. Согласно данным журналистов Ole, у 35-летнего аргентинца есть вариант трудоустройства в клубе АПЛ, который сыграет в следующем сезоне еврокубков. Название команды пока не разглашается.

Помимо АПЛ у опытного голеадора есть варианты продолжения карьеры в саудовском «Аль-Хиляле» и американском «Интер Майами». Срок действующего контракта Месси с парижанами рассчитан до конца следующего месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 39 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и 20 голевыми передачами.

«ПСЖ» или трансфер: Месси принял решение