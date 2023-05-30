«Манчестер Юнайтед» выиграл 27 матчей в сезоне - это повторение одного из рекордов Фергюсона

Удачно провел «Манчестер Юнайтед» последний матч сезона в английской Премьер-лиге - команда обыграла в домашней игре «Фулхэм», что стало двадцать седьмой победой «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне - с учетом всех турниров, разумеется.

Это стало повторением рекорда клуба, который был поставлен впервые ровно двадцать лет тому назад, в сезоне 2002/2003. Тогда клубом руководил Алекс Фергюсон.

Напомним, что команда уже выиграла Кубок английской лиги в текущем сезоне и еще может выиграть Кубок Англии, финал которого состоится в субботу, третьего июня, на «Уэмбли» в Лондоне.