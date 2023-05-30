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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» повторил антирекорд АПЛ

30 Мая 2023 • 03:30 Комментировать

Недавний чемпион английской Премьер-лиги, «Лестер», выбыл из высшей лиги в компании «Лидса» и «Саутгемптона». Это случилось, даже несмотря на победу над «Вест Хэмом» в последнем туре чемпионата - «Эвертон» также выиграл, так что усилия парней Дина Смита оказались напрасными.

Как выяснилось, «Лестер» вылетел из высшей лиги английского футбола в двенадцатый раз в своей истории, что стало повторением антирекорда английского футбола. Столько же раз вылетал и другой клуб, который, однако, давно не светился наверху - «Бирмингем Сити».

Напомним, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», второе место занял «Арсенал», третье - «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Бирмингем
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