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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Рэшфорда лучшим игроком сезона официально

30 Мая 2023 • 00:08 Комментировать

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали форварда Маркуса Рэшфорда лучшим игроком клуба. Футболист был удостоен приза Мэтта Басби – его вручают лучшему футболисту «красных дьяволов» по итогам каждого сезона, рапортует официальный сайт.

Отметим, что всего у Рэшфорда в рамках четырёх официальных турниров 30 забитых за «МЮ» голов и 11 голевых передач.

Напомним, что в прошедшем сезоне АПЛ манкунианцы вернулись в Лигу чемпионов, заняв по итогам первенства третье место в турнирной таблице. А ещё под руководством Эрика тен Хага команда завоевала трофей в первом же сезоне – это Кубок лиги.

Также «МЮ» ещё может победить в Кубке Англии, если обыграет 3 июня «Манчестер Сити».

Что помогло «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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