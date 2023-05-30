Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали форварда Маркуса Рэшфорда лучшим игроком клуба. Футболист был удостоен приза Мэтта Басби – его вручают лучшему футболисту «красных дьяволов» по итогам каждого сезона, рапортует официальный сайт.

Отметим, что всего у Рэшфорда в рамках четырёх официальных турниров 30 забитых за «МЮ» голов и 11 голевых передач.

Напомним, что в прошедшем сезоне АПЛ манкунианцы вернулись в Лигу чемпионов, заняв по итогам первенства третье место в турнирной таблице. А ещё под руководством Эрика тен Хага команда завоевала трофей в первом же сезоне – это Кубок лиги.

Также «МЮ» ещё может победить в Кубке Англии, если обыграет 3 июня «Манчестер Сити».

Что помогло «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов