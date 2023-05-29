Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ричардс: «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов

29 Мая 2023 • 20:48 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о шансах «Челси» попасть в Лигу чемпионов в новом сезоне.

«Мне кажется, что в предстоящем сезоне «Челси» с Почеттино будет хорош. Клуб будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, ведь у команды есть все необходимое для достижения этого результата. «Челси» нужно лишь найти сильного форварда, и тогда клуб поборется за топ-4», — приводит слова  Ричардса Sky Sports.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» завершил сезон чемпионата Англии на 12-й строчке, набрав 44 очка за 38 туров. Ранее «синие» объявили о назначении Маурисио Почеттино на пост наставника команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Майка Ричардс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
21:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил ситуацию с Магуайром
21:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о будущем Гринвуда
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в «Лацио» — известна сумма возможного трансфера
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить защитника «Торино» слухи
20:48 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов
20:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «И я Аршавина сегодня поздравил, но сообщение не удалил»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Бывший рулевой «Челси» может возглавить «Кристал Пэлас» слухи
20:11 · Россия. Премьер-лига
Одемвинге: «Арсенал» — позор, им должно быть стыдно»
20:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель позвонил топ-полузащитнику из АПЛ 1 слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер не верит, что «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов
19:32 · Англия. Премьер-лига
Сборная России отреагировала на удаление «Арсеналом» публикации об Аршавине
19:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, за счёт чего «Челси» может выстрелить в новом сезоне
19:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 80 млн евро за чемпиона мира
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» удалил публикацию об Аршавине после жалоб украинцев
18:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника из вылетевшего «Лидса» слухи
Все новости
Рекомендуем