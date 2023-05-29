Ричардс: «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов

Экс-футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о шансах «Челси» попасть в Лигу чемпионов в новом сезоне.

«Мне кажется, что в предстоящем сезоне «Челси» с Почеттино будет хорош. Клуб будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, ведь у команды есть все необходимое для достижения этого результата. «Челси» нужно лишь найти сильного форварда, и тогда клуб поборется за топ-4», — приводит слова Ричардса Sky Sports.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» завершил сезон чемпионата Англии на 12-й строчке, набрав 44 очка за 38 туров. Ранее «синие» объявили о назначении Маурисио Почеттино на пост наставника команды.