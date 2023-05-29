Экс-наставник «Челси» Грэм Поттер может стать новым главным тренером «Кристал Пэлас». Напомним, последним местом работы британца был лондонский «Челси», который он покинул в начале апреля.

Как стало известно Foot Mercato, боссы английского клуба рассматривают возможность назначения 48-летнего специалиста на пост рулевого команды. По сведениям источника, между сторонами уже идут переговоры. Отмечается, что тренер готов возглавить «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «орлы» заняли 11-е место, набрав за 38 игр 45 очков. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 12 августа 2023 года.