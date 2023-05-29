Каррагер не верит, что «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил перспективы «Челси» в новом сезоне Английской премьер-лиги.

«Какие игроки есть у «Челси» для борьбы за Лигу чемпионов? Клуб потратил огромное количество денег, но остались проблемы с составом. У команды нет хорошего нападающего и проблемы с вратарской линией», — цитирует Каррагера Metro.

Напомним, 28 мая завершился очередной розыгрыш чемпионата Англии, в котором лондонский клуб занял 12-ю строчку. За 38 туров «синие» набрали 44 очка, одержав 11 побед и 11 раз сыграв вничью.

Ранее стало известно, что Маурисио Почеттино стал новым главным тренером «Челси».