Сборная России отреагировала на удаление «Арсеналом» публикации об Аршавине

В понедельник Андрею Аршавину, известному в прошлом российскому футболисту, исполнилось 42 года. Лондонский «Арсенал» утром через социальные сети пожелал своему бывшему игроку хорошего дня, а также опубликовал видео с покером Аршавина в давнем гостевом матче против «Ливерпуля».

Позже «Арсенал» удалил публикацию на фоне недовольства украинцев. На этот факт отреагировала сборная России.

«Вы можете удалить публикацию, но вы не можете стереть вашу историю», - говорится в сообщении на страничке сборной России.

Отметим, что матч «Ливерпуль» - «Арсенал», в котором Аршавин забил четыре гола, состоялся в апреле 2009 года. Игра завершилась со счётом 4:4.