Невилл рассказал, за счёт чего «Челси» может выстрелить в новом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на назначение Маурисио Почеттино главным тренером лондонского «Челси».

«Челси» под руководством Почеттино может достойно выступить в новом сезоне. Для этого тренеру необходимо хорошо почистить состав и точечно усилиться. Этот тренер не стал бы идти в команду, в которой не видит перспектив», — цитирует Невилла Football London.

По мнению эксперта, лондонский клуб не ошибся в тренере, Почеттино точно улучшит нынешнюю ситуацию в «Челси».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «синие» набрали 44 очка и заняли 12-е место.