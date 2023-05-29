Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл рассказал, за счёт чего «Челси» может выстрелить в новом сезоне

29 Мая 2023 • 19:23 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на назначение Маурисио Почеттино главным тренером лондонского «Челси».

«Челси» под руководством Почеттино может достойно выступить в новом сезоне. Для этого тренеру необходимо хорошо почистить состав и точечно усилиться. Этот тренер не стал бы идти в команду, в которой не видит перспектив», — цитирует Невилла Football London.

По мнению эксперта, лондонский клуб не ошибся в тренере, Почеттино точно улучшит нынешнюю ситуацию в «Челси».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «синие» набрали 44 очка и заняли 12-е место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Невилл Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
20:11 · Россия. Премьер-лига
Одемвинге: «Арсенал» — позор, им должно быть стыдно»
20:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель позвонил топ-полузащитнику из АПЛ слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер не верит, что «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов
19:32 · Англия. Премьер-лига
Сборная России отреагировала на удаление «Арсеналом» публикации об Аршавине
19:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, за счёт чего «Челси» может выстрелить в новом сезоне
19:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 80 млн евро за чемпиона мира
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» удалил публикацию об Аршавине после жалоб украинцев
18:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника из вылетевшего «Лидса» слухи
18:38 · Англия. Премьер-лига
Райс сказал друзьям, что провёл последний матч за «Вест Хэм» слухи
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал контракт с Угарте, но есть проблема
18:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Эвертон»
17:35 · Англия. Премьер-лига
Кейн может помешать «Реалу» подписать Холанна слухи
17:21 · Англия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на знак внимания со стороны «Арсенала»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алексис Санчес хочет вернуться в АПЛ – у него есть вариант
16:39 · Англия. Премьер-лига
Маунт обратился к фанатам после провального сезона «Челси»
Все новости
Рекомендуем